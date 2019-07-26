Турция надеется на скорую полную отмену виз с Россией
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Подписание господином Путиным указа по визам — это подарок для нас. Надеемся, что в ближайшее время Россия полностью отменит визы для всех турецких граждан», — заявила она.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отмену виз Россией итогом тёплых отношений и диалога.
Ранее на интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента России об отмене ряда специальных экономических мер в отношении Турции.