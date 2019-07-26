Турция надеется на скорую полную отмену виз с Россией

Министр торговли Турции Рухсар Пекджан выразила надежду на полную отмену российских виз для всех турецких граждан.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Подписание господином Путиным указа по визам — это подарок для нас. Надеемся, что в ближайшее время Россия полностью отменит визы для всех турецких граждан», — заявила она.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал отмену виз Россией итогом тёплых отношений и диалога.

Ранее на интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента России об отмене ряда специальных экономических мер в отношении Турции.