Эрдоган назвал итогом тёплых отношений отмену виз Россией

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отмена Россией визового режима для граждан Турции стала возможной благодаря диалогу и тёплым отношениям между двумя странами.

«Отмена Россией визового режима для граждан Турции является результатом длительного диалога между нами, тёплых отношений по такого рода вопросам», — цитирует Anadolu Эрдогана.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турции.

Отмечалось, что, в частности, МИД поручено в установленном порядке направить Анкаре уведомление о частичном возобновлении действия соглашения между правительствами двух стран об условиях взаимных поездок граждан.