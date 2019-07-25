Эрдоган назвал итогом тёплых отношений отмену виз Россией

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отмена Россией визового режима для граждан Турции стала возможной благодаря диалогу и тёплым отношениям между двумя странами.
Эрдоган назвал итогом тёплых отношений отмену виз Россией
  • Reuters

«Отмена Россией визового режима для граждан Турции является результатом длительного диалога между нами, тёплых отношений по такого рода вопросам», — цитирует Anadolu Эрдогана.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турции

Отмечалось, что, в частности, МИД поручено в установленном порядке направить Анкаре уведомление о частичном возобновлении действия соглашения между правительствами двух стран об условиях взаимных поездок граждан.

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