Помпео провёл переговоры с президентом Афганистана

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Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного департамента.
Помпео провёл переговоры с президентом Афганистана
  • Reuters

«24 июля госсекретарь Помпео и президент Гани поговорили по телефону и согласились с тем, что настало время активизировать усилия по достижению согласованного прекращения войны в Афганистане», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В ходе беседы Помпео проинформировал Гани, что направил в Кабул председателя объединённого комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда и спецпредставителя страны по Афганистану Залмая Халилзада для обсуждения следующих шагов.

22 июля американский лидер Дональд Трамп заявил, что если бы США хотели победить в войне, то Афганистан был бы «стёрт с лица земли» за десять дней.

Впоследствии Кабул потребовал у Вашингтона разъяснений.

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