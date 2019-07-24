В МИД Ирана назвали неприемлемыми слова Трампа о войне в Афганистане
- Reuters
«Исламская Республика Иран стоит на стороне народа и правительства братской соседней страны Афганистан», — цитирует Мусави IRNA.
В Иране подчеркнули, что подобные высказывания представляют угрозу мировой безопасности и стабильности.
Ранее Афганистан потребовал у Вашингтона разъяснений после заявления Трампа.
22 июля Трамп во время встречи с премьер-министром Пакистана заявил, что если бы он хотел победить в войне, то Афганистан был бы «стёрт с лица земли» за десять дней.