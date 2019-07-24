В МИД Ирана назвали неприемлемыми слова Трампа о войне в Афганистане

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Тегеран считает неприемлемым заявление американского лидера Дональда Трампа о возможности США при желании выиграть войну в Афганистане за неделю, сказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
В МИД Ирана назвали неприемлемыми слова Трампа о войне в Афганистане
  • Reuters

«Исламская Республика Иран стоит на стороне народа и правительства братской соседней страны Афганистан», — цитирует Мусави IRNA.

В Иране подчеркнули, что подобные высказывания представляют угрозу мировой безопасности и стабильности.

Ранее Афганистан потребовал у Вашингтона разъяснений после заявления Трампа.

22 июля Трамп во время встречи с премьер-министром Пакистана заявил, что если бы он хотел победить в войне, то Афганистан был бы «стёрт с лица земли» за десять дней.

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