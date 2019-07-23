Кабул потребовал у Вашингтона разъяснить слова Трампа об Афганистане

Кабул потребовал у Вашингтона разъяснений после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США способны выиграть войну в Афганистане за неделю.

«Учитывая многосторонние отношения между Афганистаном и Соединёнными Штатами, правительство Афганистана требует разъяснений по поводу заявлений президента США», — говорится в сообщении на сайте канцелярии президента Афганистана.

В заявлении также отмечено, что, хотя афганское правительство поддерживает усилия США по установлению мира в республике, оно в то же время считает, что главы других государств не могут решать судьбу Афганистана без участия афганских лидеров.

22 июля Трамп во время встречи с премьер-министром Пакистана заявил журналистам в Белом доме, что США могли бы выиграть войну в Афганистане за неделю, но это привело бы к гибели 10 млн человек.