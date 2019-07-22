Эксперт оценил слова Трампа о способности выиграть войну в Афганистане

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило 10 млн человек.

По словам Блохина, такое заявление американского президента можно расценивать как бравирование силой.

«Понятно, что опыт Афганистана продемонстрировал, что эта страна является кладбищем всех империй, которые хотели туда войти с помощью не абсолютного оружия, а своими силами, с использованием человеческих ресурсов. Все эти идеи провалились. Понятно, что на пике военной кампании даже стотысячный американский контингент никаких особых результатов не продемонстрировал. Только сегодня в американской политологической мысли идёт дискуссия: «Мы потратили огромные деньги, огромные ресурсы, а толку никакого не вышло», — пояснил Блохин.

При этом эксперт подчеркнул, что Афганистан находится между Китаем и Россией, которые являются важными для Вашингтона акторами

«Плюс соседствует с Индией, которая играет огромную роль в сдерживании Китая. То есть Афганистан оценён не с точки зрения ресурсов или какой-то особой миссии, а именно с точки зрения геостратегической значимости. Очевидно, что США не станут полностью уходить из Афганистана, но их задача — уменьшить дислокацию своего контингента, чтобы меньше тратить и по крайней мере сохранить присутствие и переложить все функции, допустим, на своих партнёров», — отметил аналитик.

По мнению Блохина, Пакистан вряд ли подходит на такую роль.

«США стали заигрывать с Индией, для Пакистана Индия — главный враг, Соединённые Штаты взяли курс на сдерживание Китая, Китай для Пакистана важный экономический партнёр. Может быть, возможны тактические достижения, какие-то соглашения по Афганистану, но в долгосрочной перспективе Пакистан не в фаворе у США. Особо говорить о том, что американцы смогут договориться с Пакистаном, вряд ли можно», — заключил он.

Ранее Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю».