Эксперт оценил слова Трампа о способности выиграть войну в Афганистане
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По словам Блохина, такое заявление американского президента можно расценивать как бравирование силой.
«Понятно, что опыт Афганистана продемонстрировал, что эта страна является кладбищем всех империй, которые хотели туда войти с помощью не абсолютного оружия, а своими силами, с использованием человеческих ресурсов. Все эти идеи провалились. Понятно, что на пике военной кампании даже стотысячный американский контингент никаких особых результатов не продемонстрировал. Только сегодня в американской политологической мысли идёт дискуссия: «Мы потратили огромные деньги, огромные ресурсы, а толку никакого не вышло», — пояснил Блохин.
При этом эксперт подчеркнул, что Афганистан находится между Китаем и Россией, которые являются важными для Вашингтона акторами
«Плюс соседствует с Индией, которая играет огромную роль в сдерживании Китая. То есть Афганистан оценён не с точки зрения ресурсов или какой-то особой миссии, а именно с точки зрения геостратегической значимости. Очевидно, что США не станут полностью уходить из Афганистана, но их задача — уменьшить дислокацию своего контингента, чтобы меньше тратить и по крайней мере сохранить присутствие и переложить все функции, допустим, на своих партнёров», — отметил аналитик.
По мнению Блохина, Пакистан вряд ли подходит на такую роль.
«США стали заигрывать с Индией, для Пакистана Индия — главный враг, Соединённые Штаты взяли курс на сдерживание Китая, Китай для Пакистана важный экономический партнёр. Может быть, возможны тактические достижения, какие-то соглашения по Афганистану, но в долгосрочной перспективе Пакистан не в фаворе у США. Особо говорить о том, что американцы смогут договориться с Пакистаном, вряд ли можно», — заключил он.
Ранее Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю».