Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии

Президент России Владимир Путин направил Борису Джонсону поздравительную телеграмму по случаю назначения на пост премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме российский лидер отметил, что интересам России и Великобритании отвечало бы развитие отношений в самых разных сферах.

«Владимир Путин пожелал Борису Джонсону успехов в ответственной деятельности во главе правительства», — заявили в Кремле.

Ранее Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.

Премьер пообещал заключить новое соглашение о выходе Британии из ЕС, а также создать новое партнёрство со странами ЕС.