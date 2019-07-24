Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии
- РИА Новости
В телеграмме российский лидер отметил, что интересам России и Великобритании отвечало бы развитие отношений в самых разных сферах.
«Владимир Путин пожелал Борису Джонсону успехов в ответственной деятельности во главе правительства», — заявили в Кремле.
Ранее Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.
Премьер пообещал заключить новое соглашение о выходе Британии из ЕС, а также создать новое партнёрство со странами ЕС.