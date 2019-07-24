Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии

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Президент России Владимир Путин направил Борису Джонсону поздравительную телеграмму по случаю назначения на пост премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии
  • РИА Новости

В телеграмме российский лидер отметил, что интересам России и Великобритании отвечало бы развитие отношений в самых разных сферах.

«Владимир Путин пожелал Борису Джонсону успехов в ответственной деятельности во главе правительства», — заявили в Кремле.

Ранее Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. 

Премьер пообещал заключить новое соглашение о выходе Британии из ЕС, а также создать новое партнёрство со странами ЕС.

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