СМИ: Британия не выйдет из СВПД из-за ситуации в Ормузском проливе
«Великобритания будет придерживаться положений СВПД и призывает всех его участников соблюдать взятые на себя обязательства», — заявили в МИД Британии.
Вместе с этим во внешнеполитическом ведомстве добавили, что рассматривают возможность введения новых односторонних санкций против Ирана в связи с задержанием британского танкера Stena Impero.
19 июля Иран задержал в районе Ормузского пролива танкер Stena Impero под флагом Британии в связи с нарушением им международных правил судоходства.
Позднее глава британского МИД Джереми Хант заявил, что если ситуация с задержанием Stena Impero не разрешится в ближайшее время, то Иран могут ждать серьёзные последствия.