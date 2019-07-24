СМИ: Британия не выйдет из СВПД из-за ситуации в Ормузском проливе

Лондон не намерен отказываться от своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) из-за задержания Ираном танкера в Ормузском проливе. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство иностранных дел Великобритании.

«Великобритания будет придерживаться положений СВПД и призывает всех его участников соблюдать взятые на себя обязательства», — заявили в МИД Британии.

Вместе с этим во внешнеполитическом ведомстве добавили, что рассматривают возможность введения новых односторонних санкций против Ирана в связи с задержанием британского танкера Stena Impero.

19 июля Иран задержал в районе Ормузского пролива танкер Stena Impero под флагом Британии в связи с нарушением им международных правил судоходства.

Позднее глава британского МИД Джереми Хант заявил, что если ситуация с задержанием Stena Impero не разрешится в ближайшее время, то Иран могут ждать серьёзные последствия.