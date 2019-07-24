СМИ: Британия не выйдет из СВПД из-за ситуации в Ормузском проливе

Короткая ссылка
Лондон не намерен отказываться от своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) из-за задержания Ираном танкера в Ормузском проливе. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство иностранных дел Великобритании.

«Великобритания будет придерживаться положений СВПД и призывает всех его участников соблюдать взятые на себя обязательства», — заявили в МИД Британии.

Вместе с этим во внешнеполитическом ведомстве добавили, что рассматривают возможность введения новых односторонних санкций против Ирана в связи с задержанием британского танкера Stena Impero.

19 июля Иран задержал в районе Ормузского пролива танкер Stena Impero под флагом Британии в связи с нарушением им международных правил судоходства.

Позднее глава британского МИД Джереми Хант заявил, что если ситуация с задержанием Stena Impero не разрешится в ближайшее время, то Иран могут ждать серьёзные последствия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить