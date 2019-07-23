В Совфеде оценили слова Трампа о диалоге с Россией

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT слова президента США Дональда Трампа о необходимости диалога с Россией без «искусственных препятствий».
В Совфеде оценили слова Трампа о диалоге с Россией
  • © sf_press / Flickr

«Все искусственные препятствия создавали американцы, распространяя легенду о том, что Россия якобы нарушила Договор РСМД... Россия никаких препятствий не создаёт, она всегда заявляла, что готова к переговорам без каких-либо предварительных условий», — заявил сенатор.

Он отметил необходимость разрешения ситуации с ДРСМД и подчеркнул важность договора для дальнейшего развития российско-американского диалога.

«Время идёт, надо садиться за стол переговоров. ДРСМД уже не реанимировать, нужен новый формат договора, о чём тоже говорят американцы», — подчеркнул Джабаров.

Ранее Трамп указал на важность диалога с Россией без «искусственных препятствий».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить