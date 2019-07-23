В Совфеде оценили слова Трампа о диалоге с Россией

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT слова президента США Дональда Трампа о необходимости диалога с Россией без «искусственных препятствий».

«Все искусственные препятствия создавали американцы, распространяя легенду о том, что Россия якобы нарушила Договор РСМД... Россия никаких препятствий не создаёт, она всегда заявляла, что готова к переговорам без каких-либо предварительных условий», — заявил сенатор.

Он отметил необходимость разрешения ситуации с ДРСМД и подчеркнул важность договора для дальнейшего развития российско-американского диалога.

«Время идёт, надо садиться за стол переговоров. ДРСМД уже не реанимировать, нужен новый формат договора, о чём тоже говорят американцы», — подчеркнул Джабаров.

Ранее Трамп указал на важность диалога с Россией без «искусственных препятствий».