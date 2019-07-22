В Иране сообщили об аресте 17 «шпионов» ЦРУ
- Reuters
Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на Министерство информации и национальной безопасности Ирана.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Иран представляет угрозу всему Западному полушарию из-за поддержки Тегераном лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.
В свою очередь, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф обвинил американскую сторону в организации «экономического терроризма» против Тегерана.
В конце августа 2018 года двух граждан Ирана обвинили в шпионской деятельности на территории США.