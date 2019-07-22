Болтон заявил об исходящей от Ирана угрозе для Западного полушария

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Иран в поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что, по его словам, угрожает Западному полушарию.

«Иран и «Хезболла» поддерживают инструменты репрессий незаконного режима Мадуро, которые мучают и убивают невинных венесуэльцев. Они напрямую угрожают безопасности региона. Мы продолжим обличать помощников Мадуро и иранские попытки действовать в Западном полушарии», — написал Болтон в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Джон Болтон надеется втянуть Лондон в противостояние с Тегераном.

До этого глава иранского МИД выразил мнение, что люди из окружения американского президента хотят войны с Ираном.

В свою очередь, Болтон заявлял, что американская сторона не стремится к вооружённому конфликту с Ираном.