Болтон заявил, что США не стремятся к вооружённому конфликту с Ираном

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США не стремятся к вооружённому конфликту с Ираном. Об этом в интервью The Daily Telegraph заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Президент дал ясно понять, что мы готовы вести переговоры по ядерному вопросу. Но мы не собираемся мириться с тем, что Иран грозит ограничить доступ к Ормузскому проливу или угрожает интересам наших союзников», — объяснил Болтон. 

При этом он подчеркнул, что Вашингтон не стремится к военному конфликту с Тегераном.

«Нам не нужна война с Ираном. Но, если вы взгляните на главный источник проблем на Ближнем Востоке сегодня, то им окажется Иран», — добавил Болтон.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее Болтон отметил, что возможная причастность Ирана к нападениям на саудовские нефтяные танкеры в Оманском заливе неподалёку от порта Фуджейра «почти точно» подтверждена.

В начале мая в ОАЭ сообщили, что четыре иностранных грузовых судна стали целями диверсий вблизи территориальных вод страны. Впоследствии в Саудовской Аравии заявили, что на главный нефтепровод королевства была совершена атака, в том числе с применением беспилотников.

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