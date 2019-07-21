Зариф обвинил Болтона в желании втянуть Британию в конфликт с Ираном

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон надеется втянуть Лондон в противостояние с Тегераном. Об этом он написал в своём Twitter.

«Не заблуждайтесь: после того как Болтону не удалось втянуть Дональда Трампа в Войну Столетия, он, опасаясь распада своей «группы Б», использует свой яд против Великобритании, надеясь втянуть её в этот конфликт», — отметил Зариф.

По мнению министра, «только благоразумие и предусмотрительность могут помешать таким уловкам».

Make no mistake:



Having failed to lure @realDonaldTrump into War of the Century, and fearing collapse of his #B_Team, @AmbJohnBolton is turning his venom against the UK in hopes of dragging it into a quagmire.



Only prudence and foresight can thwart such ploys. — Javad Zarif (@JZarif) July 21, 2019

Ранее глава иранского МИД выразил мнение, что люди из окружения американского президента хотят войны с Ираном.

В свою очередь, Болтон заявлял, что американская сторона не стремится к вооружённому конфликту с Ираном.