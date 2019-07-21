Зариф обвинил Болтона в желании втянуть Британию в конфликт с Ираном

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон надеется втянуть Лондон в противостояние с Тегераном. Об этом он написал в своём Twitter.
Зариф обвинил Болтона в желании втянуть Британию в конфликт с Ираном
  • Reuters

«Не заблуждайтесь: после того как Болтону не удалось втянуть Дональда Трампа в Войну Столетия, он, опасаясь распада своей «группы Б», использует свой яд против Великобритании, надеясь втянуть её в этот конфликт», — отметил Зариф.

По мнению министра, «только благоразумие и предусмотрительность могут помешать таким уловкам».

Ранее глава иранского МИД выразил мнение, что люди из окружения американского президента хотят войны с Ираном.

В свою очередь, Болтон заявлял, что американская сторона не стремится к вооружённому конфликту с Ираном.

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