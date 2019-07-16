Зариф отметил желание людей из окружения Трампа начать войну с Ираном

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф уверен, что президент США Дональд Трамп не желает войны с иранской стороной, однако этого хотят люди из его окружения.

«Я не верю, что президент Трамп хочет войны. Но я думаю, что вокруг него есть люди, которые не будут возражать против этого», — сказал Зариф в интервью NBC.

Ранее Зариф заявил, что идея Дональда Трампа о возможном проведении блицкрига против Ирана является иллюзией и представляют угрозу сохранению мира.

Как рассказал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, американская сторона не стремится к вооружённому конфликту с Ираном.