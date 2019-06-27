Зариф назвал иллюзией представление о блицкриге с Ираном
- Reuters
«Блицкриг с Ираном — это иллюзия», — написал он в своём Twitter.
Он также выразил несогласие с позицией Трампа по санкциям и одновременному ведению диалога.
«Переговоры и угрозы — взаимоисключающие понятия. Санкции — это не альтернатива войне, они и есть война», — подчеркнул иранский министр.
Зариф также напомнил Трампу, что тот, кто начинает войну, не всегда её выигрывает, и предупредил, что ошибочные суждения могут нести угрозу миру.
Ранее Трамп выразил мнение, что в случае вооружённого конфликта между США и Ираном, война закончилась бы быстро, с учётом «сильных позиций» американских войск.
При этом он исключил возможность проведения наземной операции против Ирана.