Зариф назвал иллюзией представление о блицкриге с Ираном

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Идея американского лидера Дональда Трампа о возможном проведении блицкрига против Ирана является иллюзией и представляют угрозу сохранению мира. Об этом заявил глава иранского МИД Джавад Зариф.
Зариф назвал иллюзией представление о блицкриге с Ираном
  • Reuters

«Блицкриг с Ираном — это иллюзия», — написал он в своём Twitter.

Он также выразил несогласие с позицией Трампа по санкциям и одновременному ведению диалога.

«Переговоры и угрозы — взаимоисключающие понятия. Санкции — это не альтернатива войне, они и есть война», — подчеркнул иранский министр.

Зариф также напомнил Трампу, что тот, кто начинает войну, не всегда её выигрывает, и предупредил, что ошибочные суждения могут нести угрозу миру.

Ранее Трамп выразил мнение, что в случае вооружённого конфликта между США и Ираном, война закончилась бы быстро, с учётом «сильных позиций» американских войск.

При этом он исключил возможность проведения наземной операции против Ирана.

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