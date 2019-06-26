Трамп: вооружённый конфликт между США и Ираном продлился бы недолго

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Если между Соединёнными Штатами и Ираном начнётся война, то она будет короткой, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News.
Трамп: вооружённый конфликт между США и Ираном продлился бы недолго
  • Reuters

«Я надеюсь, что у нас её (войны. — RT) не будет. Но у нас сильные позиции, и если что-то произойдёт, то у нас сильные позиции», — приводит его слова Al Arabiya.

При этом Трамп исключил возможность проведения наземной операции США против Ирана.

Ранее сообщалось, что Трамп отдал приказ не наносить удары по Ирану за десять минут до начала операции, инспирированной инцидентом со сбитым силами КСИР американским беспилотником. 

Впоследствии президент США заявил, что не отменял распоряжения, а лишь приостановил его действие на данном этапе.

В свою очередь, замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин заявил, что силовые акции в отношении Ирана должны быть исключены

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