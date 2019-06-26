В МИД России потребовали исключить силовые акции против Ирана

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Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин заявил, что силовые акции в отношении Ирана должны быть исключены. Об этом сообщает РИА Новости.
В МИД России потребовали исключить силовые акции против Ирана
  • РИА Новости

«Вы позицию нашу по Ирану знаете, мы встревожены имеющейся напряжённостью, которая всё время усиливается», — отметил Вершинин.

Также в министерстве заявили, что в случае необходимости вопрос иранской ядерной сделки будет поднят в Совбезе ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «любая атака Ирана на что-либо американское будет встречена с огромной и подавляющей силой».

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что США оказывают ожесточённое и лишённое тормозов давление на Иран.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал отношения Тегерана и Вашингтона.

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