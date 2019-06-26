В МИД России потребовали исключить силовые акции против Ирана
- РИА Новости
«Вы позицию нашу по Ирану знаете, мы встревожены имеющейся напряжённостью, которая всё время усиливается», — отметил Вершинин.
Также в министерстве заявили, что в случае необходимости вопрос иранской ядерной сделки будет поднят в Совбезе ООН.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «любая атака Ирана на что-либо американское будет встречена с огромной и подавляющей силой».
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что США оказывают ожесточённое и лишённое тормозов давление на Иран.
Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал отношения Тегерана и Вашингтона.