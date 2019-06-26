Рябков заявил о лишённом тормозов давлении США на Иран

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США оказывает ожесточённое и лишённое тормозов давление на Иран.
Рябков заявил о лишённом тормозов давлении США на Иран
  • © РИА Новости

«Курс на слом договорённостей и последующее ожесточённое, абсолютно лишенное каких бы то ни было тормозов давление на Тегеран, на иранский народ, на его руководство приводит к возникновению серии очагов потенциальных проблем», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Он также назвал курс США в отношении Ирана безответственным.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон встретит «любую иранскую атаку против чего-либо американского» силой, и пригрозил Тегерану уничтожением. 

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