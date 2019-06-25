Трамп заявил о готовности США к любым действиям Ирана
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что «любая атака Ирана на что-либо американское будет встречена с огромной и подавляющей силой».
При этом американский лидер отмечал, что США не стремятся к конфликту с Ираном и готовы вести диалог с представителями иранской власти по условиям снятия ограничительных мер.
Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отношения Ирана и США.