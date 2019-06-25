Трамп заявил о готовности США к любым действиям Ирана

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты готовы к любым действиям со стороны Ирана.
Трамп заявил о готовности США к любым действиям Ирана
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что «любая атака Ирана на что-либо американское будет встречена с огромной и подавляющей силой».

При этом американский лидер отмечал, что США не стремятся к конфликту с Ираном и готовы вести диалог с представителями иранской власти по условиям снятия ограничительных мер.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отношения Ирана и США.

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