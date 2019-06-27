В Пентагоне заявили о готовности направить корабли США в Ормузский пролив

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Соединённые Штаты готовы направить в Ормузский пролив свои корабли для защиты судов и обеспечения безопасной навигации. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер.
В Пентагоне заявили о готовности направить корабли США в Ормузский пролив
  • Reuters

Он подчеркнул, что США не стремятся к войне с Ираном, но намерены принять меры для обеспечения безопасности региона.

«Мы намерены принять меры для обеспечения безопасности в Ормузском проливе от ведения мониторинга ситуации с воздуха до отправки кораблей для эскортирования судов», — приводит ТАСС заявление представителя Пентагона по итогам встречи глав оборонных ведомств стран НАТО.

Ранее стало известно, что США планируют обсудить проведение международной операции в Ормузском проливе на саммите G20 в Осаке.

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