В Пентагоне заявили о готовности направить корабли США в Ормузский пролив

Соединённые Штаты готовы направить в Ормузский пролив свои корабли для защиты судов и обеспечения безопасной навигации. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер.

Он подчеркнул, что США не стремятся к войне с Ираном, но намерены принять меры для обеспечения безопасности региона.

«Мы намерены принять меры для обеспечения безопасности в Ормузском проливе от ведения мониторинга ситуации с воздуха до отправки кораблей для эскортирования судов», — приводит ТАСС заявление представителя Пентагона по итогам встречи глав оборонных ведомств стран НАТО.

Ранее стало известно, что США планируют обсудить проведение международной операции в Ормузском проливе на саммите G20 в Осаке.