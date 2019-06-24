США предложат обсудить международную операцию в Ормузском проливе

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США предложат на саммите G20 в Японии обсудить проведение международной операции в Ормузском проливе, которая должна будет «укрепить морскую безопасность».
США предложат обсудить международную операцию в Ормузском проливе
  • Reuters

Об этом рассказал американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук.

«Существует возможность объединения сил ряда союзных наций для проведения операции по укреплению морской безопасности в Ормузском проливе, где уже присутствуют силы порядка 30 государств. Саммит G20 станет хорошей площадкой для обсуждения этой инициативы», — приводит его слова ТАСС.

В сентябре 2018 года президент Ирана Хасан Рухани рассказал, что иранская сторона не исключает возможности перекрытия Ормузского пролива.

Тогда он отметил, что Иран пойдёт на такой шаг, если США продолжат санкционную политику в отношении Тегерана.

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