Рухани рассказал о возможности перекрытия Ормузского пролива
Об этом он заявил в интервью NBC.
По его словам, Иран пойдёт на такой шаг, если США продолжат санкционную политику в отношении Тегерана.
«Это не предупреждение. Это реальность. Если водный путь из Персидского залива должен оставаться свободным и безопасным, то он должен оставаться таким для всех», — сказал он.
Отмечается, что при этом Рухани не уточнил, при каких именно условиях Иран может решиться на реализацию данного сценария.
В июле заместитель начальника ставки Корпуса стражей исламской революции «Саралла» Исмаил Коусари заявил, что Иран готов закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти другим странам.
В Пентагоне на это ответили, что американские военные обеспечат свободу судоходства в проливе, если Иран решится на данный шаг.