Рухани рассказал о возможности перекрытия Ормузского пролива

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Президент Ирана Хасан Рухани рассказал, что иранская сторона не исключает возможности перекрытия Ормузского пролива.

Об этом он заявил в интервью NBC.

По его словам, Иран пойдёт на такой шаг, если США продолжат санкционную политику в отношении Тегерана.

«Это не предупреждение. Это реальность. Если водный путь из Персидского залива должен оставаться свободным и безопасным, то он должен оставаться таким для всех», — сказал он.

Отмечается, что при этом Рухани не уточнил, при каких именно условиях Иран может решиться на реализацию данного сценария.

В июле заместитель начальника ставки Корпуса стражей исламской революции «Саралла» Исмаил Коусари заявил, что Иран готов закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти другим странам.

В Пентагоне на это ответили, что американские военные обеспечат свободу судоходства в проливе, если Иран решится на данный шаг.

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