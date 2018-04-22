Глава МИД Ирана рассказал о сложностях с переговорами по поводу американских заключённых

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал, почему существуют сложности в переговорном процессе с США по поводу судьбы американских граждан, задержанных в Тегеране по обвинению в шпионаже или попытке шпионажа.

Об этом он заявил в интервью CBS.

«Вы не участвуете в переговорах, проявляя неуважение к стране, её народу, правительству, открыто предъявляя претензии, включая иллюзию о смене режима. В таком случае вы не оставляете места для подлинного диалога», — заявил Зариф.

По его словам, находящихся в заключении американцы содержатся в хороших условиях и Иран соблюдает все требования по обеспечению охраны их здоровья.

Также Зариф отметил, что Иран готов к обмену заключённым с США в том случае, если Вашингтон «поменяет своё отношение».

Ранее глава МИД Ирана назвал лицемерными слова президента США Дональда Трампа о причастности Тегерана к якобы имевшей место химической атаке в сирийской Думе.

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