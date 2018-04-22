Глава МИД Ирана рассказал о сложностях с переговорами по поводу американских заключённых
Об этом он заявил в интервью CBS.
«Вы не участвуете в переговорах, проявляя неуважение к стране, её народу, правительству, открыто предъявляя претензии, включая иллюзию о смене режима. В таком случае вы не оставляете места для подлинного диалога», — заявил Зариф.
По его словам, находящихся в заключении американцы содержатся в хороших условиях и Иран соблюдает все требования по обеспечению охраны их здоровья.
Также Зариф отметил, что Иран готов к обмену заключённым с США в том случае, если Вашингтон «поменяет своё отношение».
Ранее глава МИД Ирана назвал лицемерными слова президента США Дональда Трампа о причастности Тегерана к якобы имевшей место химической атаке в сирийской Думе.