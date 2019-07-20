В ЕК призвали Иран освободить британский танкер
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Еврокомиссии.
«Мы убедительно призываем к немедленному освобождению оставшегося судна и его команды, а также призываем к сдержанности», — говорится в заявлении.
Помимо этого, в заявлении Еврокомиссии утверждается, что подобное развитие ситуации несёт в себе риски дальнейшей эскалации и вызывает «глубокую обеспокоенность».
Ранее освободить британский танкер призвали в Министерстве иностранных дел Франции.
Британский танкер Stena Impero был задержан иранскими властями в Ормузском проливе 19 июля.
23 члена экипажа, среди которых трое граждан России, остаются на борту судна.