В ЕК призвали Иран освободить британский танкер

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В Еврокомиссии прокомментировали задержание Ираном британского танкера Stena Impero в районе Ормузского пролива и призвали к немедленному освобождению судна.
В ЕК призвали Иран освободить британский танкер
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Еврокомиссии. 

«Мы убедительно призываем к немедленному освобождению оставшегося судна и его команды, а также призываем к сдержанности», — говорится в заявлении.

Помимо этого, в заявлении Еврокомиссии утверждается, что подобное развитие ситуации несёт в себе риски дальнейшей эскалации и вызывает «глубокую обеспокоенность».

Ранее освободить британский танкер призвали в Министерстве иностранных дел Франции. 

Британский танкер Stena Impero был задержан иранскими властями в Ормузском проливе 19 июля. 

23 члена экипажа, среди которых трое граждан России, остаются на борту судна. 

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