МИД Франции призвал Иран освободить британский танкер

Французское Министерство иностранных дел призвало иранские власти в ближайшее время освободить танкер Stena Impero под флагом Великобритании, задержанный в Ормузском проливе.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что с большой обеспокоенностью узнали о задержании британского танкера.

По мнению французской стороны, подобные действия мешают необходимому снижению напряжённости в регионе Персидского залива.

В МИД Франции добавили, что решительно осуждают действия Ирана, и выразили солидарность с Лондоном.

«Мы призываем иранские власти освободить в ближайшее время судно и его экипаж, а также уважать принципы свободной навигации в заливе», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант предупредил Иран о последствиях в случае отказа освободить танкер Stena Impero, задержанный 19 июля в районе Ормузского пролива.