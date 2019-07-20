МИД Франции призвал Иран освободить британский танкер

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Французское Министерство иностранных дел призвало иранские власти в ближайшее время освободить танкер Stena Impero под флагом Великобритании, задержанный в Ормузском проливе.
МИД Франции призвал Иран освободить британский танкер
  • Reuters

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что с большой обеспокоенностью узнали о задержании британского танкера.

По мнению французской стороны, подобные действия мешают необходимому снижению напряжённости в регионе Персидского залива.

В МИД Франции добавили, что решительно осуждают действия Ирана, и выразили солидарность с Лондоном.

«Мы призываем иранские власти освободить в ближайшее время судно и его экипаж, а также уважать принципы свободной навигации в заливе», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант предупредил Иран о последствиях в случае отказа освободить танкер Stena Impero, задержанный 19 июля в районе Ормузского пролива.

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