В канцелярии Эрдогана оценили исключение Турции из программы F-35

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Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын во время телефонного разговора с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном высказался по поводу исключения Анкары из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35.
В канцелярии Эрдогана оценили исключение Турции из программы F-35
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Как сообщает Anadolu, Калын отметил, что данное решение противоречит заявлениям, сделанным ранее президентом США Дональдом Трампом и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он также подчеркнул, что подобные односторонние действия мешают здоровому развитию американо-турецких отношений.

Ранее Белый дом заявил о несовместимости закупок Турцией С-400 и F-35. Позднее в американском оборонном ведомстве рассказали о финансовых потерях Турции из-за исключения из программы создания самолётов F-35.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против третьих стран из-за С-400.

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