В канцелярии Эрдогана оценили исключение Турции из программы F-35
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Как сообщает Anadolu, Калын отметил, что данное решение противоречит заявлениям, сделанным ранее президентом США Дональдом Трампом и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Он также подчеркнул, что подобные односторонние действия мешают здоровому развитию американо-турецких отношений.
Ранее Белый дом заявил о несовместимости закупок Турцией С-400 и F-35. Позднее в американском оборонном ведомстве рассказали о финансовых потерях Турции из-за исключения из программы создания самолётов F-35.
Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против третьих стран из-за С-400.