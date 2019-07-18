МИД России выступил против односторонних санкций ЕС в отношении Турции

Россия выступает против введения Евросоюзом односторонних санкций в отношении Турции, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Андрей Келин.

«В отношении санкций ЕС у нас есть принципиальная позиция: санкции могут быть применены только по решению Совета Безопасности ООН. Любые санкции, которые вводятся в одностороннем порядке (а сейчас стал очень популярным такой санкционный инструментарий)... это, собственно, та концепция, которая подменяет международное право», — подчеркнул Келин в интервью РИА Новости.

Он отметил, что подобные ограничительные меры применяются отдельными странами на основе выдуманных правил в зависимости от «сиюминутной» политической конъюнктуры.

«Мы в принципе против ведения дипломатии такими методами», — заявил Келин.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко в интервью газете «Известия» предупредил, что санкции ЕС в отношении Анкары могут затруднить урегулирование разногласий в Средиземноморье.

15 июля главы МИД Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.