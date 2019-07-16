В ЕС поручили Могерини прорабатывать варианты санкций против Турции

Совет Евросюза предложил главе европейской дипломатии Федерике Могерини проработать возможные меры в отношении Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.

«Совет продолжает заниматься этим вопросом и, в соответствии с выводами Европейского совета от 20 июня, предлагает Высокому представителю и Комиссии продолжить работу над вариантами целевых мер в свете продолжающихся буровых работ в Восточном Средиземноморье», — говорится в сообщении Совета ЕС.

Там отметили, что Совет будет внимательно следить за развитием событий, а при необходимости «вернётся к этому вопросу».

Ранее главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра

Также СМИ сообщили о планах Вашингтона объявить о санкциях против Анкары в связи с покупкой российских зенитных ракетных систем С-400.