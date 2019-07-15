ЕС одобрил санкции в отношении Турции 

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Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.

Об этом информирует Focus со ссылкой на соответствующий документ, одобренный министрами.

Ограничительные меры в том числе предусматривают сокращение финансирования Турции со стороны ЕС, а также прекращение переговоров по соглашению о воздушном сообщении.

Указывается, что в том случае, если Анкара будет продолжать настаивать на своей позиции, ЕС может применить другие меры, включая санкции в отношении компаний или лиц, принимающих участие в разведке месторождений.

Ранее СМИ заявили о планах Вашингтона объявить о санкциях против Анкары в связи с покупкой российских зенитных ракетных систем С-400.

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