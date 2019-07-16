В Турции ответили на заявления ЕС о санкциях против Анкары

Решение Европейского союза прекратить переговоры на высоком уровне с Турцией не повлияет на работу Анкары по добыче углеводородов в Средиземноморье, заявили в турецком МИД.

«Решения, принятые Советом по внешним связям ЕС вчера, никоим образом не повлияют на решимость Турции продолжать связанную с углеводородами деятельность в Восточном Средиземноморье», — приводит Anadolu заявление министерства.

Как отметили в ведомстве, в решениях ЕС не отмечаются киприоты-турки, которые «имеют равные права на ресурсы Кипра».

Ранее главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.

В частности, главе европейской дипломатии Федерике Могерини было поручено проработать возможные меры в отношении Турции.

Как отметил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с «Известиями», шаги ЕС могут затруднить политический процесс по урегулированию конфликта.