CNN: Ассанж превратил посольство Эквадора в «штаб для вмешательства»
Как сообщает телеканал, отчёты о наблюдении за Ассанжем поясняют, как он руководил серией разоблачений, которые «потрясли президентскую кампанию в США в 2016 году».
Канал также отмечает, что Ассанж «проводил встречи с русскими» и требовал высокоскоростное интернет-соединение в посольстве, чтобы «держать свою ситуацию в руках».
Ранее государственный министр Великобритании по делам Америки и Европы Алан Дункан заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет выдан странам, в которых действует смертная казнь.
В июне министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что подписал запрос США на экстрадицию Джулиана Ассанжа.
Британский суд назначил слушания об экстрадиции на конец февраля 2020 года.