CNN: Ассанж превратил посольство Эквадора в «штаб для вмешательства»

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж «превратил посольство Эквадора в Лондоне в штаб для вмешательства в выборы в США», заявил телеканал CNN со ссылкой на «новые документы», поступившие в его распоряжение.

Как сообщает телеканал, отчёты о наблюдении за Ассанжем поясняют, как он руководил серией разоблачений, которые «потрясли президентскую кампанию в США в 2016 году».

Канал также отмечает, что Ассанж «проводил встречи с русскими» и требовал высокоскоростное интернет-соединение в посольстве, чтобы «держать свою ситуацию в руках».

Ранее государственный министр Великобритании по делам Америки и Европы Алан Дункан заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет выдан странам, в которых действует смертная казнь.

В июне министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что подписал запрос США на экстрадицию Джулиана Ассанжа.

Британский суд назначил слушания об экстрадиции на конец февраля 2020 года.