В Британии не намерены выдавать Ассанжа практикующим казнь странам
Об этом, как сообщает агентство EFE, он сказал во время визита в Эквадор, где Дункан встретился с главой эквадорского МИД Хосе Валенсия.
В июне министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что подписал запрос США на экстрадицию Джулиана Ассанжа.
Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил, что за Ассанжем велась масштабная слежка в посольстве Эквадора.
Британский суд назначил слушания об экстрадиции на конец февраля 2020 года.