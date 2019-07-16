В Британии не намерены выдавать Ассанжа практикующим казнь странам

Государственный министр Великобритании по делам Америки и Европы Алан Дункан заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет выдан странам, в которых действует смертная казнь.

Об этом, как сообщает агентство EFE, он сказал во время визита в Эквадор, где Дункан встретился с главой эквадорского МИД Хосе Валенсия.

В июне министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что подписал запрос США на экстрадицию Джулиана Ассанжа.

Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил, что за Ассанжем велась масштабная слежка в посольстве Эквадора.

Британский суд назначил слушания об экстрадиции на конец февраля 2020 года.