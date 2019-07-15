В НАТО рассказали о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД
Об этом он написал в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти его. В противном случае, она несёт полную ответственность за последствия», — указал он.
Столтенберг также добавил, что прекращение действия договора несёт угрозу безопасности Европы.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО «в оборонительной манере» отреагирует на несоблюдение ДРСМД.
В начале июля Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия ДРСМД в ответ на односторонние действия Соединённых Штатов.
Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал ФАН ситуацию вокруг ДРСМД.
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