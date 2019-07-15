В НАТО рассказали о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД) на Россию.

Об этом он написал в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти его. В противном случае, она несёт полную ответственность за последствия», — указал он.

Столтенберг также добавил, что прекращение действия договора несёт угрозу безопасности Европы.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО «в оборонительной манере» отреагирует на несоблюдение ДРСМД.

В начале июля Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия ДРСМД в ответ на односторонние действия Соединённых Штатов.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал ФАН ситуацию вокруг ДРСМД.

Подробнее по теме — в материале RT.

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