Хант повторил обвинения в адрес RT на фоне недопуска на конференцию в Лондоне

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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант повторил обвинения в адрес RT и Sputnik, которым было отказано в аккредитации на конференцию по свободе СМИ в Лондоне.
Хант повторил обвинения в адрес RT на фоне недопуска на конференцию в Лондоне
  • Reuters

Как передаёт РИА Новости, мексиканская журналистка Кармен Аристеги спросила Ханта о причинах недопуска RT и Sputnik.

«Это отличный пример свободного СМИ — тот факт, что вы задаёте мне эти вопросы. Это произошло потому, что мы не считаем, что они являются свободными СМИ. Мы считаем их рупором российского государства», — ответил глава британского МИД.

По его словам, «свободные СМИ дискредитирует, если вы пустите другие организации, называющие себя независимыми журналистами, но на самом деле являющиеся рупором очень агрессивного правительства, которое не верит в свободные СМИ».

Ранее продюсер видеоагентства Ruptly спросил у Ханта, что он думает о недопуске RT на конференцию. Тот ответил, что «это не про свободу».

«Что мы не пустили Russia Today? Я не думаю, что это...» — сказал дипломат и ушёл.

5 июля стало известно, что МИД Великобритании не стал выдавать RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ

Представитель Форин Офис заявил, что RT и Sputnik не были аккредитованы «из-за их активного участия в распространении дезинформации».

В Кремле назвали эту ситуацию ярким проявлением абсурдности.

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