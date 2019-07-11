В ООН призвали не допустить новой конфронтации в Ормузском проливе

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ООН призывает все стороны инцидента в Ормузском проливе избегать новой конфронтации, которая может привести к катастрофическим последствиям, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
В ООН призвали не допустить новой конфронтации в Ормузском проливе
  • © Роман Махмутов
  • РИА Новости

«Генеральный секретарь неоднократно призывал все стороны в (Персидском. — RT) заливе избегать любой эскалации и проявлять максимальную сдержанность. Он дал понять, что любая новая конфронтация в регионе будет катастрофой», — цитирует Хака РИА Новости.

Он подчеркнул, что ООН заинтересована в стабильной обстановке в регионе и постоянно поддерживает контакт со сторонами инцидента.

«Мы делаем всё, что можем, чтобы быть уверенными, что все они предпринимают шаги для деэскалации напряжённости», — отметил Хак.

Ранее Sky News передавал, что Министерство транспорта Британии предупредило свои суды об «агрессивно настроенных иранских патрулирующих судах» в Ормузском проливе.

11 июля Министерство обороны Великобритании заявило, что три иранских катера попытались остановить британский нефтяной танкер в Ормузском проливе.

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