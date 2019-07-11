В Пентагоне осведомлены о сообщениях СМИ по ситуации в Ормузском проливе

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Официальный представитель Центрального командования Вооружённых сил Соединённых Штатов Билл Урбан в беседе с ТАСС рассказал, что в Пентагоне знают о распространённой СМИ информации по ситуации с попыткой задержания британского танкера представителями иранского КСИР.

«Мы в курсе сообщений о том, что боевые катера Корпуса стражей исламской революции сегодня в Ормузском проливе вели себя враждебно и совершали попытки помешать проходу торгового судна British Heritage под флагом Соединённого Королевства», — сказал он.

Ранее телеканал CNN передавал, что пять катеров, которые, как предполагается, могли принадлежать иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР), пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.

Также отмечалось, что американский самолёт, пролетавший в районе ЧП, якобы записал произошедшее на видео. 

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