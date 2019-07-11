В Пентагоне осведомлены о сообщениях СМИ по ситуации в Ормузском проливе
«Мы в курсе сообщений о том, что боевые катера Корпуса стражей исламской революции сегодня в Ормузском проливе вели себя враждебно и совершали попытки помешать проходу торгового судна British Heritage под флагом Соединённого Королевства», — сказал он.
Ранее телеканал CNN передавал, что пять катеров, которые, как предполагается, могли принадлежать иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР), пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.
Также отмечалось, что американский самолёт, пролетавший в районе ЧП, якобы записал произошедшее на видео.