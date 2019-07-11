СМИ: Британия предупредила свои суда об опасности иранских кораблей

Министерство транспорта Великобритании рекомендовало судам проявлять повышенную бдительность в связи с «иранскими патрулирующими судами, настроенными агрессивно» в Ормузском проливе, сообщает Sky News.

Как отмечает телеканал, некоторые суда «увеличивают количество сторожей на палубе» и стараются перемещаться только в светлое время суток.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, писали, что пять катеров, предположительно, принадлежавших Ирану, пытались остановить британский танкер. В Британии заявили, что не пять, а три иранских катера предприняли такую попытку. В КСИР опровергают эти сообщения.

В Кремле призвали к сдержанности всех игроков в Персидском заливе в связи с данным инцидентом.