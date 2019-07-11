Меркель рассказала, что следит за своим здоровьем

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Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен рассказала, что следит за своим здоровьем.
Меркель рассказала, что следит за своим здоровьем
  • Reuters

«Вы можете исходить из того, что я отдаю себе, во-первых, отчёт об ответственности моей должности и веду себя соответственно в вопросах, которые относятся к моему здоровью», — цитирует РИА Новости Меркель.

Она также отметила, что как человек имеет «большой личный интерес в том, чтобы оставаться здоровой», и следит за своим здоровьем.

Ранее у Меркель случился приступ дрожи во время встречи с премьером Финляндии Антти Ринне в Берлине. 

В кабмине Германии отметили, что канцлер чувствует себя хорошо. 

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