В Берлине прокомментировали самочувствие Меркель
- Reuters
«Канцлер чувствует себя хорошо. Переговоры с премьер-министром Финляндии идут по плану», — приводит ТАСС его слова.
Ранее у Меркель случился приступ дрожи во время встречи с премьером Финляндии в Берлине.
- У Меркель снова началась дрожь во время официальной встречи
18 июня канцлеру ФРГ стало плохо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, её стало трясти.
Позднее она объяснила своё самочувствие обезвоживанием.
В конце июня ситуация повторилась на мероприятии с участием президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.