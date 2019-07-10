В Берлине прокомментировали самочувствие Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель, у которой ранее вновь произошёл приступ дрожи, чувствует себя хорошо. Об этом заявил представитель правительства ФРГ.

«Канцлер чувствует себя хорошо. Переговоры с премьер-министром Финляндии идут по плану», — приводит ТАСС его слова.

Ранее у Меркель случился приступ дрожи во время встречи с премьером Финляндии в Берлине.

У Меркель снова началась дрожь во время официальной встречи

18 июня канцлеру ФРГ стало плохо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, её стало трясти.

Позднее она объяснила своё самочувствие обезвоживанием.

В конце июня ситуация повторилась на мероприятии с участием президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.