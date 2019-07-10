В Берлине прокомментировали самочувствие Меркель

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Канцлер Германии Ангела Меркель, у которой ранее вновь произошёл приступ дрожи, чувствует себя хорошо. Об этом заявил представитель правительства ФРГ.
В Берлине прокомментировали самочувствие Меркель
  • Reuters

«Канцлер чувствует себя хорошо. Переговоры с премьер-министром Финляндии идут по плану», — приводит ТАСС его слова.

Ранее у Меркель случился приступ дрожи во время встречи с премьером Финляндии в Берлине. 

  • У Меркель снова началась дрожь во время официальной встречи

18 июня канцлеру ФРГ стало плохо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, её стало трясти.

Позднее она объяснила своё самочувствие обезвоживанием

В конце июня ситуация повторилась на мероприятии с участием президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. 

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