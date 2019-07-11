В МИД назвали отказ Лондона аккредитовать RT пропагандистской атакой

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Москва расценивает отказ Лондона аккредитовать RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ как пропагандистскую атаку на российские СМИ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД назвали отказ Лондона аккредитовать RT пропагандистской атакой
  • © Yuri KADOBNOV
  • AFP

«Рассматриваем данные действия как пропагандистскую атаку на российские СМИ», — сказала дипломат на брифинге.

Она отметила, что если раньше о «дезинформационных кампаниях» со стороны Британии можно было косвенно судить по таким эпизодам, как дело Скрипалей, то теперь официальный Лондон «фактически открыто расписался в статусе распространителя фейков и клеветы».

По словам Захаровой, Лондон так и не предоставил Москве объяснения, почему RT и Sputnik не пустили на конференцию.

5 июля стало известно, что МИД Великобритании не стал выдавать RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ

Представитель Форин Офис заявил, что RT и Sputnik не были аккредитованы «из-за их активного участия в распространении дезинформации».

В Кремле назвали эту ситуацию ярким проявлением абсурдности.

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