В МИД назвали отказ Лондона аккредитовать RT пропагандистской атакой
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- AFP
«Рассматриваем данные действия как пропагандистскую атаку на российские СМИ», — сказала дипломат на брифинге.
Она отметила, что если раньше о «дезинформационных кампаниях» со стороны Британии можно было косвенно судить по таким эпизодам, как дело Скрипалей, то теперь официальный Лондон «фактически открыто расписался в статусе распространителя фейков и клеветы».
По словам Захаровой, Лондон так и не предоставил Москве объяснения, почему RT и Sputnik не пустили на конференцию.
5 июля стало известно, что МИД Великобритании не стал выдавать RT аккредитацию на конференцию по вопросу свободы СМИ.
Представитель Форин Офис заявил, что RT и Sputnik не были аккредитованы «из-за их активного участия в распространении дезинформации».
В Кремле назвали эту ситуацию ярким проявлением абсурдности.