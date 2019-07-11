В Британии выразили обеспокоенность из-за инцидента с танкером

Представитель канцелярии британского правительства заявил, что власти Британии обеспокоены инцидентом с танкером в Персидском заливе.

«Мы обеспокоены этими действиями и продолжаем призывать иранские власти к деэскалации ситуации в регионе. Мы поддерживаем долгосрочное присутствие в заливе. Мы постоянно отслеживаем ситуацию с безопасностью и намерены поддерживать свободу навигации в соответствии с международным правом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, писали, что пять катеров, предположительно, принадлежавших Ирану, пытались остановить британский танкер. В Британии заявили, что не пять, а три иранских катера предприняли такую попытку. В КСИР опровергают эти сообщения.

В Кремле призвали к сдержанности всех игроков в Персидском заливе в связи с данным инцидентом.