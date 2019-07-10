Россия призвала членов МАГАТЭ осудить деструктивную линию США по СВПД

Постоянный представитель России при МАГАТЭ и других международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал входящие в агентство страны осудить деструктивную линию США по иранской сделке.

«Призываем все государства — члены совета решительно осудить деструктивную линию США», — говорится в документе, опубликованном российским дипломатическим ведомством.

Как отметил Ульянов, Вашингтону «необходимо прекратить мешать нормальной реализации СВПД иранской стороной», а также другими сторонами сделки.

8 июля Иран приступил к обогащению урана выше уровня в 3,67%, который предусмотрен ядерной сделкой.

В иранском МИД пообещали, что Тегеран будет сокращать свои обязательства в рамках ядерной сделки каждые 60 дней, если страны соглашения не начнут учитывать требования ИРИ по СВПД.

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон находится лишь в начале пути относительно введения санкций против Ирана.

Востоковед Гумер Исаев прокомментировал в беседе с НСН решение Ирана приостановить выполнение некоторых обязательств по ядерной программе.