Россия призвала членов МАГАТЭ осудить деструктивную линию США по СВПД

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Постоянный представитель России при МАГАТЭ и других международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал входящие в агентство страны осудить деструктивную линию США по иранской сделке.
Россия призвала членов МАГАТЭ осудить деструктивную линию США по СВПД
  • РИА Новости

«Призываем все государства — члены совета решительно осудить деструктивную линию США», — говорится в документе, опубликованном российским дипломатическим ведомством.

Как отметил Ульянов, Вашингтону «необходимо прекратить мешать нормальной реализации СВПД иранской стороной», а также другими сторонами сделки.

8 июля Иран приступил к обогащению урана выше уровня в 3,67%, который предусмотрен ядерной сделкой.

В иранском МИД пообещали, что Тегеран будет сокращать свои обязательства в рамках ядерной сделки каждые 60 дней, если страны соглашения не начнут учитывать требования ИРИ по СВПД.

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон находится лишь в начале пути относительно введения санкций против Ирана.

Востоковед Гумер Исаев прокомментировал в беседе с НСН решение Ирана приостановить выполнение некоторых обязательств по ядерной программе.

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