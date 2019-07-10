Трамп поздравил Мицотакиса с назначением на пост премьера Греции

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провели телефонный разговор, в ходе которого договорились работать над углублением двусторонних отношений. Об этом сообщает Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

По данным агентства, в ходе беседы Трамп поздравил Мицотакиса с назначением на пост премьер-министра.

«Со своей стороны Мицотакис сказал Трампу, что приоритетом нового греческого правительства является борьба с бюрократией и стимулирование инвестиций», — указывается в заявлении пресс-службы греческого премьера.

Новым премьер-министром страны стал лидер партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис. Во время предвыборной кампании партия обещала снижение налогов, улучшение условий для бизнеса, а также проведение переговоров по согласованию бюджета Греции.

Ранее экс-премьер Греции и лидер партии СИРИЗА Алексис Ципрас поздравил Мицотакиса с победой на выборах. Внеочередные парламентские выборы прошли в Греции 7 июля.