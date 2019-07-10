Трамп поздравил Мицотакиса с назначением на пост премьера Греции

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провели телефонный разговор, в ходе которого договорились работать над углублением двусторонних отношений. Об этом сообщает Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

По данным агентства, в ходе беседы Трамп поздравил Мицотакиса с назначением на пост премьер-министра.

«Со своей стороны Мицотакис сказал Трампу, что приоритетом нового греческого правительства является борьба с бюрократией и стимулирование инвестиций», — указывается в заявлении пресс-службы греческого премьера.

Новым премьер-министром страны стал лидер партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис. Во время предвыборной кампании партия обещала снижение налогов, улучшение условий для бизнеса, а также проведение переговоров по согласованию бюджета Греции. 

Ранее экс-премьер Греции и лидер партии СИРИЗА Алексис Ципрас поздравил Мицотакиса с победой на выборах. Внеочередные парламентские выборы прошли в Греции 7 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить