В Госдепе сообщили о продолжении работы с послом Британии Дэрроком
- AFP
«У нас пока нет никаких новых вводных. Мы продолжим работать со всеми аккредитованными лицами», — цитирует её РИА Новости.
Ранее стало известно, что Дэррок в направляемых в Лондон телеграммах нелестно отзывался о высокопоставленных американских чиновниках и президенте США Дональде Трампе. Выдержки из конфиденциальных документов попали в сеть, их распространили СМИ.
Впоследствии Трамп заявил, что Соединённые Штаты больше не будут иметь дело с Дэрроком.
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант отреагировал на слова американского лидера.