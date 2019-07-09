В Госдепе сообщили о продолжении работы с послом Британии Дэрроком

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Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус сообщила, что американское внешнеполитическое ведомство продолжит работать со всеми аккредитованными в США послами, в том числе с британским — Кимом Дэрроком.
В Госдепе сообщили о продолжении работы с послом Британии Дэрроком
  • AFP

«У нас пока нет никаких новых вводных. Мы продолжим работать со всеми аккредитованными лицами», — цитирует её РИА Новости.

Ранее стало известно, что Дэррок в направляемых в Лондон телеграммах нелестно отзывался о высокопоставленных американских чиновниках и президенте США Дональде Трампе. Выдержки из конфиденциальных документов попали в сеть, их распространили СМИ.

Впоследствии Трамп заявил, что Соединённые Штаты больше не будут иметь дело с Дэрроком.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант отреагировал на слова американского лидера.

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