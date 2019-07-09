Путин встретится с президентом Боливии 11 июля
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Лидеры обсудят актуальные вопросы российско-боливийских отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, обменяются мнениями по ключевым международным и региональным темам», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что по итогам переговоров предполагается подписание ряда двусторонних документов.
Ранее о проведении встречи лидеров стран сообщал министр иностранных дел Боливии — Диего Пари Родригес.