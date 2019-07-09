Путин встретится с президентом Боливии 11 июля

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Российский лидер Владимир Путин проведёт встречу с президентом Боливии Эво Моралесом 11 июля.
Путин встретится с президентом Боливии 11 июля
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

«Лидеры обсудят актуальные вопросы российско-боливийских отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, обменяются мнениями по ключевым международным и региональным темам», — говорится в сообщении. 

Также отмечается, что по итогам переговоров предполагается подписание ряда двусторонних документов. 

Ранее о проведении встречи лидеров стран сообщал министр иностранных дел Боливии — Диего Пари Родригес.

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