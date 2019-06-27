В Боливии оценили роль России в Латинской Америке

Глава администрации президента Боливии Хуан Рамон Кинтана заявил, что Россия играет роль геополитического посредничества в Латинской Америке.

«Я бы сказал, что Россия играет роль геополитического посредничества в Латинской Америке. Мы считаем, что вместе с Китаем и Россией мы сможем прийти к сбалансированной архитектуре отношений в регионе», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «само присутствие России в Венесуэле позволило убавить агрессию США в том, что касалось их намерений разрушить боливарианскую революцию в Венесуэле».

Кинтана добавил, что «у России большой потенциал в том, что касается региональных стратегических балансов — не только в Латинской Америке, но и в других регионах».

Ранее сообщалось, что президенты России и Боливии Владимир Путин и Эво Моралес встретятся в Москве 11 июля.