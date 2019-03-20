Путин и президент Боливии 11 июля проведут переговоры в Москве

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Президенты России и Боливии Владимир Путин и Эво Моралес встретятся в Москве 11 июля, сообщил министр иностранных дел Боливии Диего Пари Родригес.

«С Россией у нас развёрнутая повестка сотрудничества, в настоящее время обсуждаем, какие соглашения будут подписаны во время визита президента Боливии Эво Моралеса 11 июля», — приводит его слова РИА Новости.

Глава МИД рассказал, что планируется обсудить сотрудничество в газовой сфере, инвестиции в создание центра ядерных исследований в Боливии, торговлю.

В августе 2018 года Моралес провёл переговоры с российской делегацией по поводу перспектив разработки боливийских месторождений лития.

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