Глава Боливии заявил о заинтересованности в покупке российского оружия

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что его страна заинтересована в покупке российского оружия.

Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, Боливия рассматривает, в частности, возможность замены американских учебных самолётов Т-33 на российские.

«Да, по заявлению от Военно-воздушных сил страны, возник особенно большой интерес к приобретению российской военной техники — как в сфере авиации, так и в части предоставления услуг», — сказал он.

Президент пояснил, что многое будет зависеть от технической части вопроса, однако российская военная техника вызывает доверие боливийских властей.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о выручке от экспорта российской продукции военного назначения.