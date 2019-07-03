Глава Боливии заявил о заинтересованности в покупке российского оружия

Короткая ссылка
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что его страна заинтересована в покупке российского оружия.
Глава Боливии заявил о заинтересованности в покупке российского оружия
  • Reuters

Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, Боливия рассматривает, в частности, возможность замены американских учебных самолётов Т-33 на российские.

«Да, по заявлению от Военно-воздушных сил страны, возник особенно большой интерес к приобретению российской военной техники — как в сфере авиации, так и в части предоставления услуг», — сказал он.

Президент пояснил, что многое будет зависеть от технической части вопроса, однако российская военная техника вызывает доверие боливийских властей.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о выручке от экспорта российской продукции военного назначения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить