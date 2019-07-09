Володин прокомментировал ситуацию с отказом в аккредитации RT и Sputnik

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает отказ в аккредитации RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ в Лондоне политикой двойных стандартов.
Володин прокомментировал ситуацию с отказом в аккредитации RT и Sputnik
  • РИА Новости

«Необходимо исходить из того, что двойные стандарты сейчас стали совершенно очевидными что в политике Соединённых Штатов Америки по отношению к СМИ, что в политике Великобритании и других стран», — цитирует Володина РИА Новости. 

По словам спикера Госдумы, данные запретительные меры противоречат всем основополагающим правам и свободам. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отказ в аккредитации RT и Sputnik на конференцию в Лондоне проявлением абсурдности.

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