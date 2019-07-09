В Госдуме оценили объяснение отказа RT в аккредитации на конференцию по свободе прессы

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Кирилл Горшенин
Депутат Госдумы, зампред парламентского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал заявление представителя Форин Офиса о причине отказа в аккредитации Sputnik и RT на конференцию по свободе прессы в Лондоне.
В Госдуме оценили объяснение отказа RT в аккредитации на конференцию по свободе прессы
  • Reuters

«Это решение не имеет ничего общего со свободой слова, это тотальное ограничение и воспрепятствование свободе журналистской работы... Борьба с российскими журналистами... идёт в ряде стран, сегодня эти страны находятся в достаточно сложной ситуации... Великобритания сегодня — один из очагов, где политический кризис, который длится несколько лет, превращается вот в такую ловлю «чёрной кошки в чёрной комнате», — заявил депутат в беседе с RT.

Ранее представитель британского Форин Офис рассказал, почему RT и Sputnik не пустили на конференцию по свободе прессы в Лондоне. По его словам, данные СМИ не были аккредитованы «из-за их активного участия в распространении дезинформации».

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